Мэр Челябинска потребовал усилить темпы уборки снега в городе

Алексей Лошкин в ходе совещания напомнил, что сейчас в самом разгаре новогодние праздники. Тысячи челябинцев посещают парки, скверы, ледовые городки, пользуются общественным транспортом. В этих условиях крайне важно, отметил мэр, чтобы каждый горожанин имел возможность без проблем добраться до любого места как пешком, так и на машине или общественном транспорте. Для этого необходимо убирать снег и лёд на проезжих частях, остановках и тротуарах и обеспечивать их безопасность.