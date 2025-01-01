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Мэр Челябинска потребовал усилить темпы уборки снега в городе

Первое в новом году совещание с дорожными подрядчиками провёл мэр Челябинска.

Первое в новом году совещание с дорожными подрядчиками провёл мэр Челябинска. Главной темой обсуждения стала уборка улиц, дорог и тротуаров.

Информацией об этом поделились в пресс-службе городской администрации. В новогоднюю ночь снегопад прошёл во многих муниципалитетах Челябинской области, в том числе в региональном центре. На фоне этого градоначальник призвал службы и организации, ответственные за уборку общественных пространств, нарастить темпы работы.

Алексей Лошкин в ходе совещания напомнил, что сейчас в самом разгаре новогодние праздники. Тысячи челябинцев посещают парки, скверы, ледовые городки, пользуются общественным транспортом. В этих условиях крайне важно, отметил мэр, чтобы каждый горожанин имел возможность без проблем добраться до любого места как пешком, так и на машине или общественном транспорте. Для этого необходимо убирать снег и лёд на проезжих частях, остановках и тротуарах и обеспечивать их безопасность.

Если вы столкнулись с проблемной локацией, можете обратиться в Комитет дорожного хозяйства Челябинска. Для этого достаточно позвонить по круглосуточному номеру диспетчера 8−951−771−73−25.

ЖКХ