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«Забег обещаний» в Хабаровске стал международным

На набережной стадиона имени Ленина в Хабаровске 1 января прошел традиционный новогодний «Забег обещаний».

«Мы с хабаровчанами каждый день ставим перед собой цели. Сегодня эта цель — сделать нашу повседневную жизнь более спортивной. Рад был присоединиться к этому замечательному праздничному “Забегу обещаний”! Лично себе пообещал больше заниматься спортом и больше защищать интересы людей», — рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин.

В костюмированном мероприятии приняли участие более 800 человек. Они преодолели дистанцию в символические 2025 метров.

По словам главы Хабаровского края, акцию в этот раз можно считать международной, ведь к ней присоединились двое гостей из Таиланда.

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