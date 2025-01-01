«Забег обещаний» в Хабаровске стал международным

«Мы с хабаровчанами каждый день ставим перед собой цели. Сегодня эта цель — сделать нашу повседневную жизнь более спортивной. Рад был присоединиться к этому замечательному праздничному “Забегу обещаний”! Лично себе пообещал больше заниматься спортом и больше защищать интересы людей», — рассказал губернатор региона Дмитрий Демешин.