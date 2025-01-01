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Желтый уровень погодной опасности объявлен в Петербурге из-за снегопада

Власти Северной столицы объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного снегопада и гололеда. Об этом 1 января сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 66% 749 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

— По информации Росгидрометцентра, с 12 часов 1 января до 3 часов 2 января на территории Санкт-Петербурга объявлен «желтый» уровень опасности из-за снега и обледенения. Местами ожидаются сильные снегопады.

По данным городских властей с трех часов дня 1 января в Петербурге возникнет опасность гололедицы и возможно налипания мокрого снега.

Отметим, «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. Власти Санкт-Петербурга попросили водителей быть осторожными за рулем и воздержаться от поездок.

— Особую осторожность также следует проявлять пешеходам, — уточнили в правительстве города.