В Башкирии за час до Нового года погиб в пожаре сельчанин

В Благоварском районе Башкирии накануне Нового года в пожаре погиб местный житель. Об этом сообщили в МЧС республики.
По предоставленным данным, ЧП произошло в одиннадцать часов вечера в деревне Зур-Буляк. Огонь удалось ликвидировать на площади 35 квадратных метров. Погибшего 60-летнего хозяина дома обнаружили на полу на кухне.
Причины случившегося устанавливает дознаватель МЧС России. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.