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В Башкирии за час до Нового года погиб в пожаре сельчанин

В МЧС Башкирии сообщили подробности смертельного пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Благоварском районе Башкирии накануне Нового года в пожаре погиб местный житель. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, ЧП произошло в одиннадцать часов вечера в деревне Зур-Буляк. Огонь удалось ликвидировать на площади 35 квадратных метров. Погибшего 60-летнего хозяина дома обнаружили на полу на кухне.

Причины случившегося устанавливает дознаватель МЧС России. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.