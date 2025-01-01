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На Земле началась магнитная буря

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слабая магнитная буря началась на Земле утром 1 января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

Источник: БЕЛТА

Как сообщил синоптик, геомагнитное поле находилось в слабо возмущенном состоянии с вечера 31 декабря. Как указал Михаил Леус, около 8.00 1 января индекс Кр, отражающий уровень возмущения магнитосферы Земли, достиг отметки в пять единиц. Это свидетельствует о начале слабой магнитной бури (класс G1).По прогнозам, усиления магнитной бури не ожидается. Прекратится она не позднее полудня.

космос