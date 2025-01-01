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В первые часы Нового года родились пять новых жителей Перми

Малыши и их счастливые мамы чувствуют себя хорошо.

Источник: Комсомольская правда

В Перми наступивший Новый год принес огромное счастье сразу в несколько семей города. После боя кремлевских курантов в пермских роддомах счастливых мам начали готовить к рождению малышей, папы со всей родней с нетерпением и тревогой ждали от них вестей.

«Первый ребенок в новогоднюю ночь родился в 02:58», — сообщили «Комсомолке» в краевом Минздраве.

Всего с началом Нового года в Перми появились на свет пять новых жителей города. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Папы в кругу родных и друзей празднуют рождение дочек-сыночков, со спокойным сердцем сели за праздничные столы.