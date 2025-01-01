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Сити-менеджер Ростова поздравил горожан с наступившим 2025 годом

Алексей Логвиненко поздравил ростовчан с Новым годом.

Источник: Комсомольская правда

Сити-менеджер Ростова-на-Дону поздравил горожан с наступившим 2025 годом. Поздравление глава администрации города опубликовал на своей странице в социальной сети 1 января.

— Благодарю каждого за ежедневный труд на благо нашего любимого города, за то, что не остаетесь в стороне и помогаете фронту и жителям новых российских территорий. Отдельные слова благодарности за мужество и героизм нашим бойцам на передовой, отстаивающим интересы нашего государства, — обратился Алексей Логвиненко к горожанам.

Отметим, Президент РФ объявил этот 2025-й годом героев специальной военной операции Годом защитника Отечества и годом 80-летия Великой Победы.