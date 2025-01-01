Сити-менеджер Ростова поздравил горожан с наступившим 2025 годом

— Благодарю каждого за ежедневный труд на благо нашего любимого города, за то, что не остаетесь в стороне и помогаете фронту и жителям новых российских территорий. Отдельные слова благодарности за мужество и героизм нашим бойцам на передовой, отстаивающим интересы нашего государства, — обратился Алексей Логвиненко к горожанам.