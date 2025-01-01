Движение на некоторых трассах полностью ограничено в двух областях Казахстана

В пресс-службе АО «Национальная компания “КазАвтоЖол” рассказали, что из-за непогоды ограничено движение на участках ряда трасс в следующих областях:
В Костанайской области
- на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108−232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.).
В Акмолинской области
- на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232−260 (гр. Костанайской обл. -п. Сурган);
- на участке автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 7−82 (Аксай-Бузулук);
- на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» км 537−552 (Бузулук-Сурган).
Ориентировочное время открытия дорог — 2 января 2025 года в 09:00.