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Движение на некоторых трассах полностью ограничено в двух областях Казахстана

1 января 2025 года в 13:00 в связи ухудшением погодных условий планируется введения ограничения движения для всех видов автотранспорта в двух областях страны, сообщает Zakon.kz.

Источник: pixabay

В пресс-службе АО «Национальная компания “КазАвтоЖол” рассказали, что из-за непогоды ограничено движение на участках ряда трасс в следующих областях:

В Костанайской области

  • на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 108−232 (п. Аулиеколь-гр. Акмолинской обл.).

В Акмолинской области

  • на участке автодороги «Костанай-Аулиеколь-Сурган» км 232−260 (гр. Костанайской обл. -п. Сурган);
  • на участке автодороги «Жаксы-Есиль-Бузулук» км 7−82 (Аксай-Бузулук);
  • на участке автодороги «Жезказган-Петропавловск» км 537−552 (Бузулук-Сурган).

Ориентировочное время открытия дорог — 2 января 2025 года в 09:00.