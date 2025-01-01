В Самаре с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Самаре подорожал проезд в общественном транспорте. Повышение цен коснулось и разовых поездок, и покупки транспортных карт. Рассказываем, сколько сейчас стоит проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Самары.