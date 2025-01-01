В Самаре с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте

С 1 января 2025 года в Самаре подорожал проезд в общественном транспорте. Повышение цен коснулось и разовых поездок, и покупки транспортных карт. Рассказываем, сколько сейчас стоит проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро Самары.
При оплате наличными одна поездка теперь стоит 40 рублей (ранее было 38 рублей). А если платить картой, то проезд будет стоить 37 рублей (предыдущая стоимость составляла 35 рублей).
Безлимитная транспортная карта теперь стоит 2275 рублей (цена выросла на 100 рублей). За карту школьника придется заплатить 730 рублей, а за карту студента — 970 рублей. Подорожали и пакетные тарифы. Пять поездок с 1 января 2025 года стоят 175 рублей, 10 поездок — 340 рублей, 20 поездок — 670 рублей, 40 поездок — 1300 рублей.