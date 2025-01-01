«Чуть не стошнило, когда увидела»: странное решение якутян в Новый год шокируют приморцев

Странное решение якутян в Новый год шокирует приморцев. Кадры от жителей из Якутии разлетаются по местным приморским социальным сетям, вызывая разные реакции у подписчиков.
Так, в Якутии житель Иван создал гигантскую скульптуру змеи из навоза — символа наступающего 2025 года. Таким образом он продолжил необычную семейную традицию, которая зародилась благодаря его брату Михаилу.
В прошлом году Михаил, известный своими скульптурами из навоза, не смог воплотить идею в жизнь из-за болезни. В этот раз инициативу взял на себя Иван, решив поддержать традицию и порадовать жителей региона оригинальной фигурой.
По словам создателя, процесс изготовления оказался трудоёмким, но результат стоит затраченных усилий. Скульптура вызвала живой интерес у приморцев, однако некоторые отреагировали крайне негативно на такое творчество:
«Чуть не стошнило, когда увидела», «Фуу, господи, какой ужас», «Ну, каждый как может искусство видит», «Ну и молодец, что вы осуждаете… Человек — творец».