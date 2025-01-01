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Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд

ТАШКЕНТ, 1 янв — Sputnik. Первый в 2025 году грузовой поезд 1 января отправился со станции Международного порта Сиань провинции Шэньси в столицу Узбекистана. Это ознаменовало запуск первого скоростного поезда Сиань-Ташкент в рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа, сообщает ИА «Синьхуа».

Источник: АО "Узбекистон темир йуллари"

По информации агентства, поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан.

Как отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта «Чаньба», в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.

«Благодаря сотрудничеству с Китайской железнодорожной корпорацией и другими железнодорожными и таможенными ведомствами, время грузового поезда в пути из Сианя в Ташкент сократилось с 8−10 суток до 5−6 суток».

заявил Юань Сяоцзюнь, генеральный директор компании по строительству и эксплуатации порта свободной торговли города Сиань

Согласно данным администрации Сианьского международного порта «Чаньба», в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тысяч, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.