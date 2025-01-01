Из Сианя в Ташкент отправился первый в 2025 году грузовой поезд

По информации агентства, поезд, загруженный 50 контейнерами с бытовой техникой, текстильными изделиями, продукцией химической промышленности, пересечет госграницу на КПП Хоргос в Синьцзян-Уйгурском АР Северо-Западного Китая и достигнет территории Узбекистана через Казахстан.
Как отмечается, скоростной поезд Сиань-Ташкент стал новшеством в рамках транспортных услуг, разработанным при участии Сианьского международного порта «Чаньба», в котором обслуживаются грузовые поезда Китай-Европа.
«Благодаря сотрудничеству с Китайской железнодорожной корпорацией и другими железнодорожными и таможенными ведомствами, время грузового поезда в пути из Сианя в Ташкент сократилось с 8−10 суток до 5−6 суток».
Согласно данным администрации Сианьского международного порта «Чаньба», в январе-ноябре 2024 года количество стандартных контейнеров, отправленных грузовыми поездами Китай-Европа из Сианя в направлении Центральной Азии, составило 69 655 тысяч, увеличившись на 49,8% в годовом исчислении.