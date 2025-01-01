В Татарстане повысили плату за детские сады

Теперь для детей в возрасте 3−7 лет, посещающих общеразвивающие группы с 10,5-часовым пребыванием, родительская плата увеличилась на 310 ₽ — с 3732 тыс. до 4042 тыс. руб. в месяц. В ясельных группах (дети до 3 лет) стоимость выросла на 283 ₽ и составила 3688 тыс. руб. в месяц.