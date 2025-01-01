Поликлиники, МФЦ, коммунальщики: как работают учреждения Калининграда в новогодние праздники

Новогодние праздники в России будут длиться 11 дней. Как будут работать учреждения Калининградской области, узнал «Клопс».
Медучреждения.
Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф работают круглосуточно, вызвать бригады СМП можно по телефонам: 103, 03 и 112.
Амбулаторно-поликлиническая служба региона в новогодние праздники принимает пациентов по следующему графику:
- 30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января в поликлиниках организуется работа службы неотложной помощи. Взрослых принимают с 9:00 до 15:00, детей — с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 14:00.
- 29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.
Расписание работы амбулаторного звена с 31 декабря по 8 января размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медицинских организаций в соцсетях.
МФЦ.
В новогодние каникулы все отделения МФЦ закрыты, пытаться попасть в них с 29 декабря по 8 января бесполезно. С 9 января учреждения вернутся к обычному режиму.
«Калининградтеплосеть», «Калининградгазификация», «Россети Янтарь», «Водоканал».
Учреждения не работают с 29 декабря по 8 января включительно. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.
- «Калининградтеплосеть». Сообщить о холодных батареях можно по телефону 8 (4012) 667−111 (добавочный номер — 4).
- «Калининградгазификация». При запахе газа и других аварийных ситуациях: 04, 112,
8 (800) 100−39−04.
- «Россети Янтарь». Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по телефону горячей линии
8 (800) 220−02−20(звонок бесплатный).
- «Водоканал». Сообщить о проблемах калининградцы могут по телефону 8 (4012) 555−151 (добавочный номер — 1).
Сбер.
Калининградские офисы работают по индивидуальным графикам, свериться с ними можно как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте». Можно получить информацию и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».
А в учреждениях культуры отдыхать не планируют, но в привычном графике работы возможны изменения.