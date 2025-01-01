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Поликлиники, МФЦ, коммунальщики: как работают учреждения Калининграда в новогодние праздники

Каникулы в стране длятся 11 дней.

Источник: РИА "Новости"

Новогодние праздники в России будут длиться 11 дней. Как будут работать учреждения Калининградской области, узнал «Клопс».

Медучреждения.

Региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф работают круглосуточно, вызвать бригады СМП можно по телефонам: 103, 03 и 112.

Амбулаторно-поликлиническая служба региона в новогодние праздники принимает пациентов по следующему графику:

  • 30 декабря, 2, 3, 4 и 6 января в поликлиниках организуется работа службы неотложной помощи. Взрослых принимают с 9:00 до 15:00, детей — с 9:00 до 14:00. Вызвать врача на дом можно будет до 14:00.
  • 29, 31 декабря, 1, 5, 7 и 8 января — выходные дни.

Расписание работы амбулаторного звена с 31 декабря по 8 января размещено на сайтах и в официальных аккаунтах медицинских организаций в соцсетях.

МФЦ.

В новогодние каникулы все отделения МФЦ закрыты, пытаться попасть в них с 29 декабря по 8 января бесполезно. С 9 января учреждения вернутся к обычному режиму.

«Калининградтеплосеть», «Калининградгазификация», «Россети Янтарь», «Водоканал».

Учреждения не работают с 29 декабря по 8 января включительно. Исключение — аварийные службы, где специалисты трудятся круглосуточно.

  • «Калининградтеплосеть». Сообщить о холодных батареях можно по телефону 8 (4012) 667−111 (добавочный номер — 4).
  • «Калининградгазификация». При запахе газа и других аварийных ситуациях: 04, 112, 8 (800) 100−39−04.
  • «Россети Янтарь». Проконсультироваться и получить информацию по любым вопросам, связанным с электроснабжением, можно по телефону горячей линии 8 (800) 220−02−20 (звонок бесплатный).
  • «Водоканал». Сообщить о проблемах калининградцы могут по телефону 8 (4012) 555−151 (добавочный номер — 1).

Сбер.

Калининградские офисы работают по индивидуальным графикам, свериться с ними можно как в самих отделениях, так и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн в разделе «На карте». Можно получить информацию и на сайте банка в разделе «Отделения и банкоматы».

А в учреждениях культуры отдыхать не планируют, но в привычном графике работы возможны изменения.