Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ян Непомнящий и Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу

АСТАНА, 1 янв — Sputnik. Ян Непомнящий и Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу, сообщили в ФИДЕ. Они разделили первое место.

Источник: ФИДЕ

В Нью-Йорке завершился чемпионат мира по блицу среди мужчин и женщин. В ФИДЕ отметили, что это важное событие, когда побеждают два таких сильных игрока.

Ранее на чемпионате разразился скандал. 28 декабря норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена дисквалифицировали за «нарушение дресс-кода» на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.

В FIDE заявили, что он «надел джинсы, что категорически запрещено в соответствии с давно действующими правилами проведения» чемпионата мира. Позже Международная шахматная федерация смягчила дресс-код.