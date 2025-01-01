Ян Непомнящий и Магнус Карлсен стали чемпионами мира по блицу

В Нью-Йорке завершился чемпионат мира по блицу среди мужчин и женщин. В ФИДЕ отметили, что это важное событие, когда побеждают два таких сильных игрока.
Ранее на чемпионате разразился скандал. 28 декабря норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена дисквалифицировали за «нарушение дресс-кода» на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке.
В FIDE заявили, что он «надел джинсы, что категорически запрещено в соответствии с давно действующими правилами проведения» чемпионата мира. Позже Международная шахматная федерация смягчила дресс-код.