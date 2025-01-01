В первые часы 2025 года в Красноярске родились 11 детей

В первые часы Нового года в Красноярске родились 11 детей — 6 девочек и 5 мальчиков. Как рассказали в краевом Минздраве, первым новорожденным стала девочка весом в 3,7 кг, которая появилась на свет в 1:08 в роддоме № 1. Кроме того, до 8:00 здесь родились еще двое детей.