Транспортная реформа вступила в силу в Ленобласти с 1 января

Предполагается, что обновление коснется межрегиональных и межрайонных маршрутов, связывающих Санкт-Петербург с поселениями Тосненского и Ломоносовского районов, Гатчиной, Кудрово, Приладожским. Автобусы оснастят устройствами для безналичной оплаты проезда, а также обеспечат возможность отслеживать маршруты через интернет.