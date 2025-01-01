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Калининград последним в России встретил Новый год

Жители Калининградской области, самого западного региона России, стали последними, кто встретил Новый год.

Источник: Аргументы и факты

Из-за разницы в часовых поясах начало 2025 года для них наступило на час позже, чем в столице страны.

Губернатор области Алексей Беспрозванных поздравил калининградцев с праздником, пожелав каждому семейного счастья и успехов в новом году. Он подчеркнул важность вклада местных жителей в развитие региона и выразил благодарность за их неравнодушие и стремление работать на благо своей области.

В своей речи Беспрозванных также отметил тех, кто участвует в спецоперации и защищает страну, поблагодарив военнослужащих за их решимость и стойкость, добавив, что их вклад в безопасность России невозможно переоценить.

«Отдельные слова благодарности сегодня хотел бы адресовать нашим героям, которые прямо сейчас далеко от дома отстаивают интересы России. Защищают нас и наше будущее. Мы помним вас и заботимся о ваших семьях. Ждём вас и желаем скорейшего возвращения», — сказал Беспрозванных.

Синоптики прогнозируют на 1 января усиление юго-западного ветра в регионе: утром его скорость составит 15−20 м/с, а к вечеру возрастет до 20−23 м/с.