Калининград последним в России встретил Новый год

Из-за разницы в часовых поясах начало 2025 года для них наступило на час позже, чем в столице страны.



Губернатор области Алексей Беспрозванных поздравил калининградцев с праздником, пожелав каждому семейного счастья и успехов в новом году. Он подчеркнул важность вклада местных жителей в развитие региона и выразил благодарность за их неравнодушие и стремление работать на благо своей области.



В своей речи Беспрозванных также отметил тех, кто участвует в спецоперации и защищает страну, поблагодарив военнослужащих за их решимость и стойкость, добавив, что их вклад в безопасность России невозможно переоценить.



«Отдельные слова благодарности сегодня хотел бы адресовать нашим героям, которые прямо сейчас далеко от дома отстаивают интересы России. Защищают нас и наше будущее. Мы помним вас и заботимся о ваших семьях. Ждём вас и желаем скорейшего возвращения», — сказал Беспрозванных.



Синоптики прогнозируют на 1 января усиление юго-западного ветра в регионе: утром его скорость составит 15−20 м/с, а к вечеру возрастет до 20−23 м/с.