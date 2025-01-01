21 ребенок родился в новогоднюю ночь в Иркутской области

Также по два мальчика и одной девочке родились в Ангарске и в медсанчасти ИАПО в Иркутске-2. Один мальчик — в Братске и по одной девочке — в Жигалово и Киренске. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов сообщил, что врачи круглосуточно заботятся о здоровье матерей и новорожденных, а также поблагодарил медицинских сотрудников за их работу в новогоднюю ночь.