21 ребенок родился в новогоднюю ночь в Иркутской области

В медучреждениях Иркутской области на свет появился 21 малыш. Из них двенадцать мальчиков и девять девочек. Первым стал мальчик, который родился в перинатальном центре Иркутской областной клинической больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Иркутской области.
— Всего в областном перинатальном центре в ночь на 1 января родилось 6 мальчиков и 4 девочки, в Иркутском городском перинатальном центре — по одному представителю обеих полов, — говорится в сообщении.
Также по два мальчика и одной девочке родились в Ангарске и в медсанчасти ИАПО в Иркутске-2. Один мальчик — в Братске и по одной девочке — в Жигалово и Киренске. Министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов сообщил, что врачи круглосуточно заботятся о здоровье матерей и новорожденных, а также поблагодарил медицинских сотрудников за их работу в новогоднюю ночь.