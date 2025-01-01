Синоптики рассказали о погоде в Челябинской области 2 января

В четверг в регионе облачно с прояснением, местами будет идти небольшой снег, на крайнем западе — умеренный.
В отдельных районах возможны метели, на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ветер северо-западный с переходом на южный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 15 м/с.
Температура воздуха 2 января ночью минус 9−14, при прояснении — до 19 мороза, днем минус 3−8.
Непосредственно в Челябинске завтра облачно с прояснением, слабый снег, слабая метель, на дорогах гололедица от наката, ветер северо-западный с переходом на южный 6−11 м/с. Предстоящей ночью прогнозируется минус 12−14, завтра днем — 4−6 градусов.
В новогоднюю ночь снег прошел практически во всех районах области, кроме южных. Наибольшее количество осадков выпало в Ашинском, Кусинском, Катав-Ивановском районах и Златоусте.
В Челябинске в среднем выпало от 5 до 8 сантиметров снега. Ночью на расчистку дорог областного центра было выведено 200 единиц уборочной техники.
По данным регионального Миндортранса, в других муниципалитета подрядные организации в ночь вывели порядка 300 единиц техники, днем ее количество увеличено до 450 единиц.
Все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии.