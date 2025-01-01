Четыре малыша родились в Беларуси в первую минуту нового года

Например, в Лиде в 00:01 на свет появился мальчик весом 3,1 кг и с ростом 51 см.
«Это четвертый ребенок в счастливой семье!» — отметили в министерстве.
В эту же минуту в областном роддоме Витебской области родилась девочка (3,74 кг и 51 см), и она стала третьим ребенком в семье. Не отстает и Минск, где в это же время родилась девочка (3,17 кг и 49 см).
В Гродненской области в первую минуту нового 2025 года тоже родилась девочка — вес 3,4 кг, а рост — 52 см.
Немного позже остальных, в Витебске в 00:05 на свет появилась девочка весом 3,1 кг и ростом 46 см. Причем, как отметили в Минздраве, она уже седьмая в семье.