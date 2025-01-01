Сильный ветер с переходом в штормовой ожидается в Беларуси 1 и 2 января

Так, согласно опубликованной информации, днем 1 января на большей части Беларуси и в Минске ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. В четверг, 2 января, также на большей части территории страны и в столице Беларуси ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с, а ночью и утром местами до 21−24 м/с, что по мировой классификации уже считается штормом. При этом ветер будет менять направление с юго-западного на западное. По северной части страны неприятных ощущений добавят дождь и мокрый снег.