Сильный ветер с переходом в штормовой ожидается в Беларуси 1 и 2 января, в связи с чем Белгидромет объявил в стране оранжевый уровень опасности. Предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении опубликовано на сайте ведомства.
Так, согласно опубликованной информации, днем 1 января на большей части Беларуси и в Минске ожидается сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду. В четверг, 2 января, также на большей части территории страны и в столице Беларуси ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с, а ночью и утром местами до 21−24 м/с, что по мировой классификации уже считается штормом. При этом ветер будет менять направление с юго-западного на западное. По северной части страны неприятных ощущений добавят дождь и мокрый снег.
МЧС Беларуси в свою очередь предупреждает, что такой порывистый сильный ветер может привести к обрывам линий связи и электропередач, нарушению электроснабжения, отключению электрических подстанций и, как следствие, отсутствию электроэнергии в населенных пунктах, а также к повреждению, в том числе и обрушению слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падению деревьев.
В такие дни лучше избегать парковки машины и пешего передвижения возле деревьев или вблизи слабо укрепленных конструкций, а также других разнообразных сооружений повышенного риска — мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи.
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