Морозы до −20 градусов придут в Новосибирскую область вечером 1 января

По данным прогноза Западно-Сибирского УГМС, осадков в первый день 2025 года не ожидается. Температура опустится до −9…-14 градусов в городе и до −18…-20 по области. Днем 2 января температура воздуха вновь поднимется до −7…-9 градусов.