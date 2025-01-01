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Морозы до −20 градусов придут в Новосибирскую область вечером 1 января

Ветер усилится до 12 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +10° 5 м/с 82% 748 мм рт. ст. +9°
Источник: Комсомольская правда

Вечером 1 января в Новосибирскую область придут сильные морозы. После комфортной новогодней ночи в темное время суток в похолодает до −20 градусов.

По данным прогноза Западно-Сибирского УГМС, осадков в первый день 2025 года не ожидается. Температура опустится до −9…-14 градусов в городе и до −18…-20 по области. Днем 2 января температура воздуха вновь поднимется до −7…-9 градусов.

Обещают синоптики временами небольшой снег и метели, а на дорогах — гололедицу. Порывы ветра усилятся до 12 метров в секунду.