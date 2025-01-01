Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму

Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.