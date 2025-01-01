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Штормовой ветер три дня будет бушевать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие дни ожидается усиление ветра, что может стать причиной аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по республике.

Сейчас в Ричмонде: +8° 7 м/с 61% 751 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 2, 3 и 4 января в Крыму ожидается усиление юго-западного ветра 17−22 м/с», — говорится в сообщении.

В данных условиях высока вероятность аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, затруднение движения транспорта на автодорогах, особенно на участках горных перевалов.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач, предупредили спасатели.

Крымчанам и гостям полуострова рекомендует не выходить в горно-лесную местность, воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы, не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения, а также не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов и деревьев.

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МЧС