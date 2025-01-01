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На Московском шоссе в Самаре ремонтируют водовод

Жилые дома на Мехзаводе и в Новой Самаре испытывают проблемы с давлением воды.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на Московском шоссе 1 января произошел технический отказ на водоводе. Из-за этого понизилось давление воды в некоторых домах поселка Мехзавод и микрорайона Новая Самара. Чтобы решить эту проблему, на месте работают 20 человек и 11 единиц спецтехники.

— Повреждение уже найдено, ведутся земляные работы, — сообщает пресс-служба «РКС-Самара».

Работы осложнены тем, что рядом находятся другие коммуникации, и сейчас идет согласование с другими коммунальными службами. В 1 квартале, 39 и 2 квартале, 10 установили два бойлера, позже их перевезут на другие адреса. Получить подробную информацию можно в диспетчерской по телефонам 8 (846) 334−75−12, 207−87−87.