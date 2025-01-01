На Московском шоссе в Самаре ремонтируют водовод

Работы осложнены тем, что рядом находятся другие коммуникации, и сейчас идет согласование с другими коммунальными службами. В 1 квартале, 39 и 2 квартале, 10 установили два бойлера, позже их перевезут на другие адреса. Получить подробную информацию можно в диспетчерской по телефонам 8 (846) 334−75−12 , 207−87−87.