На Московском шоссе в Самаре ремонтируют водовод

В Самаре на Московском шоссе 1 января произошел технический отказ на водоводе. Из-за этого понизилось давление воды в некоторых домах поселка Мехзавод и микрорайона Новая Самара. Чтобы решить эту проблему, на месте работают 20 человек и 11 единиц спецтехники.
— Повреждение уже найдено, ведутся земляные работы, — сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
Работы осложнены тем, что рядом находятся другие коммуникации, и сейчас идет согласование с другими коммунальными службами. В 1 квартале, 39 и 2 квартале, 10 установили два бойлера, позже их перевезут на другие адреса. Получить подробную информацию можно в диспетчерской по телефонам