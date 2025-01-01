Какие символы удачи на Новый год в разных культурах

В Беларуси зерно традиционно используется в обрядах как символ плодородия и богатства. На праздничном столе всегда есть блюда из круп: каша, хлеб или пироги. Чтобы адаптировать эту традицию у себя, можно украсить дом символами из зерна: венками или небольшими мешочками с крупой. Это не только символично, но и красиво.