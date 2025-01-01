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В Москве ожидают мокрый снег, гололед и усиление ветра

Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

Сейчас в Ричмонде: +10° 6 м/с 66% 749 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Мокрый снег, дождь, гололед и усиление ветра до 17 м/с ожидаются в Москве. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 21 часа 1 января в Москве ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с», — сообщили в столичном управлении МЧС.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства правительства Москвы ТАСС отметили, что городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Автомобилистов — строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — заключили в комплексе.