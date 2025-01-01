Умерла озвучившая Софи Лорен заслуженная артистка России Инна Выходцева

«31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева», — говорится в сообщении.
Выходцева сыграла в 165 фильмах, среди которых «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Марш Турецкого», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и другие.
Кроме того, она озвучивала актрис в зарубежных картинах, в частности Софи Лорен в «Любви под вязами», Стефанию Сандрелли в «Они шли за солдатами» и Клаудиу Кардинале в «Красной палатке».
В октябре сообщалось, что Выходцева госпитализирована из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной в Москве с подозрением на инсульт.