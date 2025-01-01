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Умерла озвучившая Софи Лорен заслуженная артистка России Инна Выходцева

Заслуженная артистка России Инна Выходцева скончалась в возрасте 90 лет после продолжительной болезни, сообщили в российском Союзе кинематографистов.

Источник: РИА "Новости"

«31 декабря 2024 года на 91-м году после продолжительной болезни ушла из жизни заслуженная артистка России Инна Выходцева», — говорится в сообщении.

Выходцева сыграла в 165 фильмах, среди которых «Юность наших отцов», «Всюду есть небо», «Марш Турецкого», «Каменская», «Москва слезам не верит», «Возвращение Мухтара», «Ландыш серебристый» и другие.

Кроме того, она озвучивала актрис в зарубежных картинах, в частности Софи Лорен в «Любви под вязами», Стефанию Сандрелли в «Они шли за солдатами» и Клаудиу Кардинале в «Красной палатке».

В октябре сообщалось, что Выходцева госпитализирована из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной в Москве с подозрением на инсульт.

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