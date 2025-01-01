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Воронежцы проигнорировали запрет властей на запуск фейерверков

В новогоднюю ночь воронежцы массово запускали салюты и петарды, несмотря на официальный запрет, объявленный властями. После полуночи по всему городу начали раздаваться хлопки, которые не стихали практически до утра.

Источник: Комсомольская правда

В комментариях под видео фейерверков в соцсетях горожане разделились во мнениях. Одни возмутились нарушением запрета и призвали наказать нарушителей. Другие настаивали на праве граждан радоваться даже в тяжелые времена.

Напомним, запрет на использование пиротехники в регионе действует с 23 декабря и до 15 января. Кроме того, в правительстве области предупредили любителей салютов об опасности, поддельных пиротехнических изделий, к изготовлению которых приложили руку украинские диверсанты. По данным источника, такие могут попадать в торговую сеть в регионе. Они содержат большое количество взрывчатого вещества, могут взрываться в руках и приводить к тяжелым увечьям, вплоть до гибели.