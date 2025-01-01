Воронежцы проигнорировали запрет властей на запуск фейерверков

Напомним, запрет на использование пиротехники в регионе действует с 23 декабря и до 15 января. Кроме того, в правительстве области предупредили любителей салютов об опасности, поддельных пиротехнических изделий, к изготовлению которых приложили руку украинские диверсанты. По данным источника, такие могут попадать в торговую сеть в регионе. Они содержат большое количество взрывчатого вещества, могут взрываться в руках и приводить к тяжелым увечьям, вплоть до гибели.