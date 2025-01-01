Алексей Текслер поручил усилить работу дорожных служб из-за снегопада ночью

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил региональному миндортрансу усилить работу дорожных служб из-за ночного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
По данным ведомства, наибольшее количество осадков выпало в Ашинском, Кусинском, Катав-Ивановском муниципальных районах и Златоусте. Алексей Текслер дал задание главам муниципалитетов первостепенно очищать от снега дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, ведущие к социально важным учреждениям, а также площадкам для сбора мусора.
«Все дороги регионального значения находятся в проезжем состоянии. Сегодня днем группировка снегоуборочной техники увеличена до 173 единиц. Сейчас идет обработка покрытия противогололедными материалами», — уточняется в сообщении пресс-службы.
Отметим, что новогодние мероприятия в Челябинской области посетили порядка 23 тысячи человек. Безопасность южноуральцев и гостей региона на массовых гуляниях обеспечили почти 800 полицейских.