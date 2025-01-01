Алексей Текслер поручил усилить работу дорожных служб из-за снегопада ночью

По данным ведомства, наибольшее количество осадков выпало в Ашинском, Кусинском, Катав-Ивановском муниципальных районах и Златоусте. Алексей Текслер дал задание главам муниципалитетов первостепенно очищать от снега дороги, где проходят маршруты общественного транспорта, ведущие к социально важным учреждениям, а также площадкам для сбора мусора.