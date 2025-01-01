В Самаре в новогоднюю ночь на свет появились пять детей

Женщины, которые впервые стали мамами в возрасте от 18 до 25 лет, получают выплаты в размере 100 тысяч рублей. Чтобы получить региональный маткапитал 100 тысяч рублей, больше не нужны подтверждающие документы. Многодетные семьи могут получить выплату 250 тысяч рублей вместо земельного участка. Увеличено финансирование по программе «Молодой семье — доступное жилье». А в 2025 году в Самарской области появится еще три меры поддержки. Многодетным семьям будут компенсировать 50% стоимости обучения в колледже и вузе для одного из детей. Студентки очной формы обучения будут получать по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. А еще в регионе появятся пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.