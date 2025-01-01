В Самаре в новогоднюю ночь на свет появились пять детей

В новогоднюю ночь в Самаре родились пять детей. В перинатальном центре областной больницы имени Середавина на свет появились девочка и мальчик. Также двое новорожденных появились в горбольнице имени Пирогова. А в роддоме больницы имени Семашко родился мальчик.
— Напомним, 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи в дополнение к Году Защитника Отечества, который установил президент России. Такое решение принял Вячеслав Федорищев, — прокомментировала пресс-служба правительства Самарской области.
Следующие 10 лет в Самарской области объявлены Десятилетием многодетных семей, поэтому поддержке семей с детьми будут уделять особой внимание. Всего в регионе есть 39 мер поддержки, которые получают 229 тысяч семей, в которых есть дети. В 2025 году на выплаты им запланировали 40 миллиардов рублей.
Женщины, которые впервые стали мамами в возрасте от 18 до 25 лет, получают выплаты в размере 100 тысяч рублей. Чтобы получить региональный маткапитал 100 тысяч рублей, больше не нужны подтверждающие документы. Многодетные семьи могут получить выплату 250 тысяч рублей вместо земельного участка. Увеличено финансирование по программе «Молодой семье — доступное жилье». А в 2025 году в Самарской области появится еще три меры поддержки. Многодетным семьям будут компенсировать 50% стоимости обучения в колледже и вузе для одного из детей. Студентки очной формы обучения будут получать по 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности. А еще в регионе появятся пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных.