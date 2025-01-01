В Волгограде изменилась схема движения трех автобусных маршрутов

В соответствии с пожеланиями жителей дачных поселков «Нефтебазы» Красноармейского района изменения коснутся работы автобусного маршрута № 79. Начиная путь с конечной остановки «СХП “Заря”, микроавтобусы теперь будут поворачивать с ул. 2-й Караванной на ул. Вилянскую и следовать до СНТ “Нефтяник”.



Схема движения этого муниципального автобусного маршрута пополнится остановками “Оптовый рынок “Татьянка””, “Дачи Нефтяников”, “СНТ “Нефтяник””, “База сжиженного газа”, “Нефтебаза”, “Дачи Нефтебазы”. Заезжать в дачные поселки “Нефтебазы” автобус № 79 будет шесть раз в день.



Более протяженным с сегодняшнего дня станет и маршрут № 61а, конечными точками которого были площадь Дзержинского и поселок Верхнезареченский. Теперь же маршрутка будет следовать от поселка Нижний Тракторный до улицы Сенявина. После площади Дзержинского появится новый отрезок пути по проспекту Ленина и улицам Михайлова и Тракторостроителей.



Аналогичные изменения произошли и в работе маршрута № 61, конечная остановка которого переносится со школы № 3 на Нижний поселок ВгТЗ. В схему движения данного направления добавляются остановочные пункты “Механический институт” и “Нижний поселок ВГТЗ”.