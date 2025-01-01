Донская Госавтоинспекция проверит видео с фейерверками на автомобилях

Госавтоинспекцией Ростовской области организована проверка по факту видео, где на автомобили прикрепили фейерверки. Об этом сообщили в региональном ведомстве 1 января.
Согласно опубликованной информации, в сети интернет появились кадры, где неизвестные нарушили правила дорожного движения на одной из площадей донской столицы.
— Также нарушители закрепили на машинах пиротехнические изделия, использование которых, запрещено до 1 декабря 2025 года, — добавили в региональном ведомстве.
Сотрудниками полиции проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства инцидента, а нарушители привлечены к установленной ответственности.