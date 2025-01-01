Куда нужно успеть сводить детей в Волгограде до Рождества

В праздничные дни волгоградские театры и культурные центры приготовили для жителей и гостей города яркие мероприятия. И не всегда чтобы их посетить, нужно ехать через весь город. Тем более что в театры уже не попасть — все билеты на зимние каникулы проданы.
Зато в ЦПКиО со 2 по 8 января проходят анимационные программы для детей (0+) с 14.00 до 17.00. В это же время аниматоры встретят гостей в Городском парке (0+).
В музейно-выставочном центре на ул. 50 лет Октября, 17, до 20 января проходят выставки творческих работ «Новогодний марафон» новогодних ретро-украшений «Волшебство советской елки» (6+).
В Центре «Авангард» на ул. 64-й Армии, 26, 4 января в 11.00 покажут спектакль «Малаша и Дуняша» (6+). А 3 и 5 января в это же время и в полдень соответственно состоится интерактивная программа «Территория волшебства» (6+).
В ДК «Патриот» на ул. Курчатова, 18б, 4 января в 12.00 стартует «Танцевальный бум в стране снеговиков» (6+).
В культурно-досуговом комплексе «21 век» на ул. Савкина, 8, 3 января — новогоднее детское представление в 11.00, 13.00 и 15.00 (6+).
А в комплексе культуры и отдыха имени Гагарина на ул. Пельше, 3, 3 и 4 января в 11.00 музыкальный спектакль «Серебряные стрелки» (6+).