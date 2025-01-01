1 января запустили новую электричку Нижний Новгород-Казань

По этому маршруту курсирует электричка нового поколения ЭП3Д. Поезд оборудован камерами видеонаблюдения, эргономичными крессами, дополнительной выдвижной ступенькой.
Также в вагонах имеется вместительные багажные полки, места для перевозки велосипедов, климатические системы с обеззараживанием воздуха. Состав нового поколения соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности.
Напомним, в Татарстане с 15 декабря ввели новый график движения пригородных поездов. В дальнейшем могут ввести дополнительные изменения.