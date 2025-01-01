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1 января запустили новую электричку Нижний Новгород-Казань

Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Источник: Комсомольская правда

По этому маршруту курсирует электричка нового поколения ЭП3Д. Поезд оборудован камерами видеонаблюдения, эргономичными крессами, дополнительной выдвижной ступенькой.

Также в вагонах имеется вместительные багажные полки, места для перевозки велосипедов, климатические системы с обеззараживанием воздуха. Состав нового поколения соответствует всем современным требованиям транспортной безопасности.

Напомним, в Татарстане с 15 декабря ввели новый график движения пригородных поездов. В дальнейшем могут ввести дополнительные изменения.