В Омске перестала действовать скидка по QR-коду

С первого дня нового года в Омске завершила свое действие льготная система оплаты проезда в общественном транспорте по QR-код или NFC. Теперь стоимость проезда при оплате через систему СБП составляет столько же, сколько и при безналичном расчете по банковской карте — 35 рублей. При наличной оплате проезд в общественном транспорте обойдется в 40 рублей.
Напомним, акция по льготной цене проезда при оплате по по QR-код или NFC стартовала в городе с лета прошлого года, после того как в Омске увеличилась стоимость проезда. Изначально она должна была действовать до осени, но потом ввиду востребованности акции у омичей ее продлили до нового года.