Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске перестала действовать скидка по QR-коду

Теперь цена проезда по СБП составляет 35 рублей.

Источник: Комсомольская правда

С первого дня нового года в Омске завершила свое действие льготная система оплаты проезда в общественном транспорте по QR-код или NFC. Теперь стоимость проезда при оплате через систему СБП составляет столько же, сколько и при безналичном расчете по банковской карте — 35 рублей. При наличной оплате проезд в общественном транспорте обойдется в 40 рублей.

Напомним, акция по льготной цене проезда при оплате по по QR-код или NFC стартовала в городе с лета прошлого года, после того как в Омске увеличилась стоимость проезда. Изначально она должна была действовать до осени, но потом ввиду востребованности акции у омичей ее продлили до нового года.