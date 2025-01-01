В Омске перестала действовать скидка по QR-коду

Напомним, акция по льготной цене проезда при оплате по по QR-код или NFC стартовала в городе с лета прошлого года, после того как в Омске увеличилась стоимость проезда. Изначально она должна была действовать до осени, но потом ввиду востребованности акции у омичей ее продлили до нового года.