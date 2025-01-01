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«Травмы рук и ожог грудной клетки»: три человека, включая ребенка, пострадали при запуске пиротехники в Гомельской области

Двое мужчин и ребенок пострадали при запуске пиротехники в Гомельской области.

Источник: Комсомольская правда

Двое мужчин и ребенок пострадали при запуске пиротехники в Гомельской области. Об этом сообщили в УВД Гомельского облиспокома.

«По информации учреждений здравоохранения в результате неосторожного использования пиротехнических изделий за медицинской помощью обратилось три человека», — говорится в соощении.

Так, первым за медицинской помощью обратился 37-лений житель Гомеля. Он получил травму пальцев левой руки при взрыве петарды во дворе дома. Поначалу его госпитализировали в отделение травматологии, но затем, после оказания медицинской помощи, отпустили домой.

Еще одним пострадавшим оказался 33-летний мужчина, который также получил травму правой руки при взрыве петарды во дворе дома. В УВД не уточнили, где случилось происшествие, однако уточнили, что мужчина находился в гостях у родственников.

А в Брагинском районе при запуске пиротехники пострадал 12-летний ребенок. Пиротехнику мальчик запускал вместе со своим 52-летним отцом. Неизвестно, что произошло во время запуска, но в результате ребенок получил ожог грудной клетки. Полученная травма стала причиной госпитализации мальчика в районную больницу.

«Все факты произошли по собственной неосторожности граждан вне мест проведения массовых мероприятий», — подчеркнули в милиции.

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