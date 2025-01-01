Развожаев: в Севастополе первым в 2025 году родился мальчик

В Севастополе первым в 2025 году родился мальчик, он появился на свет в ночь на среду, 1 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«Малыш ростом 52 сантиметра и весом 3470 граммов появился на свет в 1.44», — рассказал градоначальник.
Глава Севастополя добавил, что мальчика назвали Артемом. Новорожденный стал третьим ребенком в семьи. Развожаев отметил, что супружеская пара воспитывает двух девочек.
«Поздравляю родителей — Анну Юрьевну и Сергея Александровича — и желаю, чтобы в семье всегда было счастье!», — написал губернатор.