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Развожаев: в Севастополе первым в 2025 году родился мальчик

Малыша назвали Артемом.

В Севастополе первым в 2025 году родился мальчик, он появился на свет в ночь на среду, 1 января. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Малыш ростом 52 сантиметра и весом 3470 граммов появился на свет в 1.44», — рассказал градоначальник.

Глава Севастополя добавил, что мальчика назвали Артемом. Новорожденный стал третьим ребенком в семьи. Развожаев отметил, что супружеская пара воспитывает двух девочек.

«Поздравляю родителей — Анну Юрьевну и Сергея Александровича — и желаю, чтобы в семье всегда было счастье!», — написал губернатор.