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В Башкирии опубликовано срочное штормовое предупреждение

Спасатели МЧС Башкирии предупредили о метелях и сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии ожидается ухудшение погодных условий. Предупреждение об этом опубликовали в МЧС республики. По предоставленным данным, в регион придут метель, гололедица, снежные заносы и накаты.

Ветер ожидается южный со средней скоростью 8−13 м/с, местами он усилится до 15−20м/с, пообещали также ухудшение видимости до 500 метров и менее.

Ночью температура воздуха составит −6,-11°, при прояснениях до −16°, днем +1,-4°. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.