Жительница Хомутова родила ребенка в автомобиле скорой помощи

Женщина родила девочку — четвертую в семье. Маму и ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в Иркутский городской перинатальный центр. В Иркутской станции скорой медицинской помощи отметили, что роды в автомобиле медиков принимают редко. В 2024 году таких случаев было восемь.