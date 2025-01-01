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Жительница Хомутова родила ребенка в автомобиле скорой помощи

Новорожденная девочка стала четвертым ребенком в семье.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жительница села Хомутово родила ребенка в карете скорой медицинской помощи накануне новогодних праздников. Об этом рассказали в министерстве здравоохранения Иркутской области.

Бригаду скорой медицинской помощи вызвали в село Хомутово с поводом «роды». Бригада, осмотрев пациентку, начала медицинскую эвакуацию. Во время движения начались стремительные роды, поэтому бригада приняла решение остановить машину и принять роды. Они прошли успешно, — говорится в сообщении.

Женщина родила девочку — четвертую в семье. Маму и ребенка в удовлетворительном состоянии доставили в Иркутский городской перинатальный центр. В Иркутской станции скорой медицинской помощи отметили, что роды в автомобиле медиков принимают редко. В 2024 году таких случаев было восемь.