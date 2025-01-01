Дятлова: в новогоднюю ночь ветер повредил две остановки в Калининграде

По её словам, остановки оперативно отремонтировали, а на Литовском валу на дорогу упала ветка, которую убрали коммунальные службы. Согласно заявлениям Дятловой, за сутки техника МБУ «Чистота» вывезла 24 тонны мусора с улиц Калининграда. Глава администрации также напомнила, что в течение дня ветер будет усиливаться от 15 до 23 метров в секунду.