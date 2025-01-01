Уральские синоптики оценили погоду в декабре 2024 года

Средняя месячная температура воздуха оказалось −6,-8°, а на крайнем севере региона — до −9,-10,6°. При этом в Тавде ушедший декабрь оказался даже теплее 2003 года. А в Ивделе занял четвёртое место вслед за 2003,1951 и 1936 годами.