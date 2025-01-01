Уральские синоптики оценили погоду в декабре 2024 года

В Свердловской области декабрь 2024 года попал в тройку самых тёплых после 2003 и 2006 года. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.
Средняя месячная температура воздуха оказалось −6,-8°, а на крайнем севере региона — до −9,-10,6°. При этом в Тавде ушедший декабрь оказался даже теплее 2003 года. А в Ивделе занял четвёртое место вслед за 2003,1951 и 1936 годами.
В Екатеринбурге декабрь оказался теплее нормы на 4,6 градусов со средней температурой −6,1°. Вместе с 1886 годом там он стал третьим после 2003 и 2006 годов.