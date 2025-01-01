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Уральские синоптики оценили погоду в декабре 2024 года

В Тавде он побил рекорды, а в Ивделе было прохладно.

Сейчас в Ричмонде: +11° 6 м/с 43% 754 мм рт. ст. +11°

В Свердловской области декабрь 2024 года попал в тройку самых тёплых после 2003 и 2006 года. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

Средняя месячная температура воздуха оказалось −6,-8°, а на крайнем севере региона — до −9,-10,6°. При этом в Тавде ушедший декабрь оказался даже теплее 2003 года. А в Ивделе занял четвёртое место вслед за 2003,1951 и 1936 годами.

В Екатеринбурге декабрь оказался теплее нормы на 4,6 градусов со средней температурой −6,1°. Вместе с 1886 годом там он стал третьим после 2003 и 2006 годов.