Новогодние каникулы в Нижегородской области: чем заняться и куда сходить в праздники

В эти дни в Дмитриевской башне Кремля до 12 января будет действовать экспозиция «Пути и путешествия» (12+), где представлены более 200 экспонатов, переносящих посетителей в увлекательный мир путешествий и дорог. В Никольской башне можно будет посетить выставку «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова», где представлены архивные данные, фотографии и личные вещи сотрудника музея-заповедника Виталия Черникова, а также его находки из экспедиций (12+).