Новогодние каникулы в Нижегородской области: чем заняться и куда сходить в праздники

В новогодние каникулы, которые продлятся с 1 по 8 января, в Нижегородской области запланировано десятки мероприятий. Среди них — экскурсии, выставки, ярмарки, праздничные представления и игры. Куда пойти в Нижнем Новгороде и других городах региона, рассказываем в специальной подборке сайта pravda-nn.ru.
Городские парки
Во всех нижегородских парках запланированы новогодние программы для детей и взрослых. В «Швейцарии», «Светлоярском», «Дубках», парках Автозаводский и Станкозавода можно будет встретить Деда Мороза и Снегурочку, поучаствовать в играх и викторинах и посетить мастер-классы.
Там же открылись праздничные фотозоны, где нижегородцы смогут сделать новогодние фотографии.
В музее «Щелоковский хутор» 2 января состоится открытие Рождественской выставки, а до 6 января ежедневно будет проходить интерактивная программа «В гостях у Деда Мороза». С 3 января пройдут святочные интерактивные детские игровые программы, где ребят ждёт вертепное представление с ряжеными, разучивание колядок и таусенек, народные зимние игры.
8 января состоится фольклорно-этнографический праздник «Хуторские Святки» с демонстрациями народного кукольного театра «Вертеп», святочных обрядов и крестьянских зимних забав, гадания и колядования.
Также с 26 по 31 декабря и со 2 по 8 января в 50 дворах города пройдут новогодние елки. Гостей проекта «Новый год в каждый двор» (0+) будут встречать Дед Мороз и Снегурочка. Участники праздника будут вместе водить хороводы, петь песни, танцевать и участвовать в конкурсах. Самым маленьким вручат сладкие подарки.
Благотворительный фестиваль «Горьковская елка»
Одним из центральных городских событий в новогодние праздники станет фестиваль «Горьковская елка». В рамках фестиваля пройдет «Горьковская ярмарка» на площади Маркина, где нижегородцы смогут приобрести различные подарки ручной работы, изделия, угощения и сувениры. Она продлится с 23 декабря по 8 января.
Там же в «Домике добрых дел» открыт пункт сбора новогодних подарков для детей из новых регионов. Нижегородцы смогут принести книги и игрушки в фабричной упаковке и отправить их юным получателям. Кроме того, все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах (кроме 31 декабря и 1 января).
Театральная площадь
На Театральной площади установили гигантский снежный шар. Там можно не только сделать красивые фотографии, но и посмотреть и послушать живые концерты.
Большая Покровская улица
На всей центральной улице установлены эффектные фотозоны с музыкальным сопровождением, где можно сфотографироваться. Так же 4 января на Покровке пройдет театрализованное шествие сказочных героев «Горьковская елка: сказка оживает», в котором примут участие артисты в образах героев известных русских сказок. Ровно в этот день 125 лет назад первую елку для детей из незащищенных семей провел Максим Горький.
Праздничный маршрут
В течение всех пращдников по специально разработанному маршруту от площади Минина и Пожарского будет ходить двухэтажный экскурсионный автобус, на котором смогут прокатиться все желающие.
Как и в прошлые годы, нижегородцы смогут поздравить своих близких по «Почте Деда Мороза», бесплатно отправив открытку через почтоматы, установленные в 10 крупных торговых центрах, в здании железнодорожного вокзала и аэропорта, а также в муниципальных театрах и планетарии — для зрителей.
Катки
Всего в этом году в Нижнем Новгороде откроется 78 катков и хоккейных коробок. Катки уже работают в парке «Швейцария», Автозаводском парке, на территории Нижегородской ярмарки, парке имени 1 Мая, на парковке около ТРЦ «Муравей» — последние два бесплатны. На каждых катках организованы сеансы катания, в течение которого нижегородцы могут прокатиться. Везде работает прокат коньков.
Также массовые катания пройдут на стадионах «Чайка», «Труд», «Водник», ледовых аренах Дворца спорта «Заречье» (Ленинский район) и «Северная звезда» (Автозаводский район).
Музеи
В эти дни в Дмитриевской башне Кремля до 12 января будет действовать экспозиция «Пути и путешествия» (12+), где представлены более 200 экспонатов, переносящих посетителей в увлекательный мир путешествий и дорог. В Никольской башне можно будет посетить выставку «Путь археолога. К 100-летию В. Ф. Черникова», где представлены архивные данные, фотографии и личные вещи сотрудника музея-заповедника Виталия Черникова, а также его находки из экспедиций (12+).
Аудиоэкскурсии на электрокарах также будут доступны для всех желающих в новогодние праздники. Прокатиться можно будет с 10.00 до 19.00 все дни.
В Усадьбе Рукавишниковых будет открыта выставка «Волшебный мир зимних праздников», посвященная эволюции новогодних и рождественских традиций (0+).
В Техническом музее будет проходить программа «Новогодние истории в Техническом музее» (0+), а в Русском музее фотографии действует фотовыставка «Зимние забавы», посвященная зимним праздникам, развлечениям и спорту, а также выставка «Новогодние и рождественские открытки», где представлены открытки конца XIX — начала XX вв, которые рассказывают об истории возникновения почтовых открыток.
В Доме Сироткина можно увидеть уникальную коллекцию знаменитого мейсенского фарфора. Она включает в себя интересные образцы изделий самых известных фабрик и частных мастерских. В основном эти предметы поступили в музейное собрание после революции 1917 года из дворянских и купеческих коллекций Нижнего Новгорода и Нижегородской губернии.
В пространстве ЦЕХ* пройдет праздничная фиджитал-сказка «Phygital Space» (0+) — гости смогут провести время в окружении планет, звезд и летательных объектов, бегать, играть, рисовать, качаться на качелях, прыгать в бассейн с шариками, и при этом использовать мультимедийные технологии.
Также можно будет посетить выставку «От Рождества до Масленицы. История, традиции и немного чудес» (0+) в Манеже Нижегородского кремля. В экспозиции представлены уникальные экспонаты: пазлы, изготовленные в начале XX века в Санкт-Петербурге, шарманку, детский велосипед-лошадку и детские сани — карету конца XIX века, старинные коньки, книги с автографами членов императорской семьи и многое другое.
Заповедные кварталы
Зимний фестиваль «Праздник света. Обретая дом» (0+) также проходит в «Заповедных кварталах» в квартале церкви Трёх Святителей до 12 января. Там проходит рождественская ярмарка, где можно приобрести подарки близким — украшения, ароматические свечи, авторская глиняная посуда, необычные чаи, пастила, конфеты и другие сладости.
Кроме того, там запланирован цикл встреч «Календарь дома. До и после Рождества» на улице Славянской, 4. Сюда входят мастер-классы по сервировке стола рубежа
Также пройдут праздничные экскурсии по кварталу с новыми сюжетами и историями про традиции рождества и подарки.
Нижегородская ярмарка
До 9 января на Нижегородской ярмарке будет проходить фестиваль «Новый год на ярмарке» (0+). Здесь посетителей ждут каток, ярмарочный базар, фуд-корт, карусель, печь, фотозоны и ярмарочные гуляния. Для гостей будут выступать аниматоры и артисты с театрализованными представлениями. Вход свободный.
Представления
Световое шоу и новогодние и заставки на внешней и внутренней сторонах Дмитриевской башни Нижегородского кремля будут транслироваться с 29 декабря по 7 января. Инсталляцию можно будет увидеть с 17:00 до 22:00.
Сказку-бродилку «Тайна старого дома» вновь покажут в Центре театрального мастерства в новогодние каникулы. (0+) По сюжету спектакля-бродилки, зрителя знакомятся с волшебными духами дома, охраняющими мастера-игрушечника и его дочь. Герои хотят помочь отцу устроить новогодний праздник для дочери, оставаясь незаметными.
Также накануне праздника и в первые дни января можно будет посмотреть сказочное шоу «Новый год в Простоквашино» (0+), «Царевны: Новый Год наоборот» (0+), елку телеканала МУЛЬТ «Колесо чудес» (0+), музыкально-песочную сказку «Щелкунчик» (0+) и музыкально-песочную сказку «Гринч — похититель Рождества» (0+).
Театр «Комедия» представит зрителям «Новую сказку» (0+), ДК «Красное Сормово» — «Снежную королеву» (0+), Нижегородская государственная академическая филармония — «Подарок для Деда Мороза» (0+), а музей «Кварки» — «Научный Новый год» (6+).
Рождество в Арзамасе
Фестиваль «Рождество в Арзамасе» вновь пройдет в Нижегородской области 7 января. Главной площадкой выступит Соборная площадь: там запланирована крупная программа для детей и взрослых в течение всего дня. Там выступят хор Воскресенского собора и камерный хор «Нижний Новгород», а хэдлайнером фестиваля станет группа Clever Folk.
Кроме того, пройдут театрализованные представления, показ сказки-притчи с цирковыми элементами, рождественский квест. Также будет работать новогодняя ярмарка, фудкорт, зона чаепития с Царь-самоваром и фотозоны. А ближе к вечеру состоится костюмированное театрализованное шествие в формате русского карнавала с колядками и играми.
Зоопарк «Лимпопо»
Все новогодние каникулы двери нижегородского зоопарка «Лимпопо» будут открыты для посещений. Попасть можно будет с 09.00 до 17.00.
Большое Болдино
Музей-заповедник «Болдино» подготовил праздничную программу к Новому году и Рождеству. «Новый год и Рождество в усадьбе Пушкиных» (0+) будут отмечать с 3 по 7 января. В программе — мастер-классы. лыжные прогулки, интерактивные программы, шоу и концерты, а также обновленная экспозиция в Господском доме и Музее пушкинских сказок.