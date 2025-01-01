Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В новогоднюю ночь более 23 тысяч человек посетили гуляния в Челябинской области

Гуляния в новогоднюю ночь прошли без происшествий в Челябинской области.

Источник: Комсомольская правда

Новогодняя ночь прошла с размахом в Челябинской области, в разных населенных пунктах прошло 110 праздничных мероприятий. Их посетили более 23 тысяч человек. Не допустили происшествий и следили за правопорядком там около 800 сотрудников МВД.

— Перед заступлением на службу полицейским напомнили о соблюдении мер личной безопасности, вежливом и корректном общении с гражданами, — отметили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.

Следить за порядком сотрудникам полиции помогали коллеги из Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных добровольных дружин и казачества. Всего более тысячи человек.

туризм и отдых