В новогоднюю ночь более 23 тысяч человек посетили гуляния в Челябинской области

Новогодняя ночь прошла с размахом в Челябинской области, в разных населенных пунктах прошло 110 праздничных мероприятий. Их посетили более 23 тысяч человек. Не допустили происшествий и следили за правопорядком там около 800 сотрудников МВД.
— Перед заступлением на службу полицейским напомнили о соблюдении мер личной безопасности, вежливом и корректном общении с гражданами, — отметили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
Следить за порядком сотрудникам полиции помогали коллеги из Росгвардии, частных охранных предприятий, представители народных добровольных дружин и казачества. Всего более тысячи человек.