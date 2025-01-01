До 3 января лавинопасность в горах Краснодарского края

Спасатели напоминают, что крайне опасно выходить в горы в снегопад и непогоду, а когда находитесь в горах, следите за изменением погоды. Помните, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, а при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.