До 3 января лавинопасность в горах Краснодарского края

До 3 января в горах Краснодарского края, за исключением города Сочи, и Республики Адыгея на высоте выше 1500 метров сохраняются высокие прогнозы схода снежных лавин. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю предупреждает об опасности и постоянно рекомендует соблюдать меры предосторожности, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Спасатели напоминают, что крайне опасно выходить в горы в снегопад и непогоду, а когда находитесь в горах, следите за изменением погоды. Помните, что лавины чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, а при крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде.
Как сообщили в Краснодарском ЦГМС, 2 января на территории Краснодарского края будет сохраняться переменная облачность, без осадков. Ветер со скоростью 5−10 м/с, местами порывы до 15−18 м/с. Температура воздуха ночью: 3…8°. Днем температура составит 8…13°, а в горах ночью ожидается 0…-5°, днем 2…7°.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный): «112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного).