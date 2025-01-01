Новогодняя смена стартует завтра в нижегородском лагере «Чайка»

Новогодняя смена «Когда зажигаются ёлки» (6+) пройдет в детском оздоровительно-образовательном лагере «Чайка» для 85 нижегородских школьников со 2 по 8 января, рассказали в городском департаменте образования администрации Нижнего Новгорода.
Участников смены ожидает множество познавательных занятий, физкультурно-спортивных, творческих и развлекательных мероприятий: на мастер-классах дети совместно с педагогами приготовят рождественские пряники, изготовят ёлочные игрушки и новогодние открытки.
«Кроме того, у ребят будет возможность покататься на лыжах и велосипедах и проверить свою меткость в электронном тире и профессиональном дартсе. Также школьники пройдут по “зимней экологической тропе” лагеря, наслаждаясь зимними пейзажами курортного поселка Зеленый город», — отметили в департаменте.