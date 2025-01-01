Новогодняя смена стартует завтра в нижегородском лагере «Чайка»

«Кроме того, у ребят будет возможность покататься на лыжах и велосипедах и проверить свою меткость в электронном тире и профессиональном дартсе. Также школьники пройдут по “зимней экологической тропе” лагеря, наслаждаясь зимними пейзажами курортного поселка Зеленый город», — отметили в департаменте.