На Левом берегу Омска достроили фиджитал-центр

В Омске достроен фиджитал-центр на улице Конева. Его строительство началось осенью, здание возводили по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Ради нового спортивного объекта на другое место пересадили около 200 зеленых насаждений.
О завершении стройки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. Как сообщил глава региона, главной площадкой фиджитал-центра станет VR-пространство, где будут проходить соревнования по киберспорта.
«Рядом оборудованы площадки для воркаута, стритбола и мини-футбола. Официально центр откроется уже в 2025 году», — сообщил губернатор.