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На Левом берегу Омска достроили фиджитал-центр

Новый спортивный объект начнет работу в этом году.

Источник: Комсомольская правда

В Омске достроен фиджитал-центр на улице Конева. Его строительство началось осенью, здание возводили по федеральному проекту «Бизнес-спринт». Ради нового спортивного объекта на другое место пересадили около 200 зеленых насаждений.

О завершении стройки в своем телеграм-канале сообщил губернатор Виталий Хоценко. Как сообщил глава региона, главной площадкой фиджитал-центра станет VR-пространство, где будут проходить соревнования по киберспорта.

«Рядом оборудованы площадки для воркаута, стритбола и мини-футбола. Официально центр откроется уже в 2025 году», — сообщил губернатор.