Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа

«Самое напряженное время — это ночь, когда будут минусовая температура и заморозки. Будем одевать детей и себя потеплее и экономно расходовать электричество. Мы понимаем, что это очень трудное время, испытание для нас, но мы не унываем, у нас опыт большой. Нас не первый раз пытаются заморозить», — сказала Ольга Ивановна.