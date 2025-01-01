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Жители Тирасполя запаслись обогревателями перед отключением газа

ТИРАСПОЛЬ, 1 янв — РИА Новости. Жители Тирасполя в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) заранее запаслись обогревателями перед отключением газа, вызванного решением Киева прекратить транзит, и уверены, что справятся с возникшими трудностями, рассказали они РИА Новости.

Ранее российская компания «Газпром» сообщила, что с 8:00 мск 1 января прекратила поставки газа через Украину. Как уточнялось, «Газпром» лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину с истечением срока соглашения с НАК «Нафтогаз Украины». В Приднестровье 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии позднее был введен режим ЧП в энергетике, эти меры вызваны возможным энергетическим кризисом, связанным с прекращением поставок российского газа.

«Еще за неделю до нового года приобрела электроплитку и калорифер, в магазинах много было желающих купить такие приборы, буквально все сметали», — рассказала агентству жительница Тирасполя.

Она считает, что жители Приднестровья не замерзнут, несмотря на отключение отопления и прекращение подачи горячей воды.

Другая жительница многоквартирного дома отметила, что пока жителям республики во многом «везет» из-за дневной плюсовой температуры и солнечной погоды.

«Самое напряженное время — это ночь, когда будут минусовая температура и заморозки. Будем одевать детей и себя потеплее и экономно расходовать электричество. Мы понимаем, что это очень трудное время, испытание для нас, но мы не унываем, у нас опыт большой. Нас не первый раз пытаются заморозить», — сказала Ольга Ивановна.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

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