Лукашенко назвал белорусских десантников образцом чести, верности и отваги

Президент отметил, что высокую боевую выучку, стойкость и мужество белорусские десантники проявили и в наши дни, и не только во время учений, но и, в частности, в январе 2022 года в составе воинского контингента ОДКБ, который был введен на территорию Казахстана по просьбе президента Токаева для урегулирования кризисной ситуации.