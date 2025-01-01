Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко назвал белорусских десантников образцом чести, верности и отваги

Александр Лукашенко поздравил воздушно-десантную бригаду с 80-летием основания.

Источник: Комсомольская правда

Александр Лукашенко назвал белорусских десантников образцом чести, верности и отваги. Об этом говорится в поздравлении президента по случаю 80-летия основания 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, опубликованном пресс-службой главы государства.

В своем поздравлении Александр Лукашенко отметил, что боевой путь бригады начался еще в годы Великой Отечественной войны, на полях кровопролитных сражений вблизи озера Балатон. Покрыла она себя славой и в годы Афганской войны, когда сразу восемь человек гвардейцев-десантников были удостоены звания Героя Советского Союза.

Президент отметил, что высокую боевую выучку, стойкость и мужество белорусские десантники проявили и в наши дни, и не только во время учений, но и, в частности, в январе 2022 года в составе воинского контингента ОДКБ, который был введен на территорию Казахстана по просьбе президента Токаева для урегулирования кризисной ситуации.

Глава государства также считает, что 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада — одна из самых боеспособных в Вооруженных Силах Беларуси, а служба в ней особенно почетна.

«Убежден, белорусские десантники и в дальнейшем будут являться образцом чести, верности и отваги в благородном деле служения Отечеству», — заявил Александр Лукашенко.

В завершение глава государства пожелал белорусским десантникам, в том числе и ветеранам ВДВ, крепкого здоровья, мирного неба и успехов в ратном труде на благо страны.

Ранее мы сообщали, что Лукашенко объявил пятилетку качества, а 2025-й — годом благоустройства Беларуси.

А еще, что три человека, включая ребенка, пострадали при запуске пиротехнике в Гомельской области: «Травмы руки и ожог грудной клетки».

Кроме того, сильный ветер с переходом в штормовой ожидается в Беларуси 1 и 2 января.