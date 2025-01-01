Александр Лукашенко назвал белорусских десантников образцом чести, верности и отваги. Об этом говорится в поздравлении президента по случаю 80-летия основания 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, опубликованном пресс-службой главы государства.
В своем поздравлении Александр Лукашенко отметил, что боевой путь бригады начался еще в годы Великой Отечественной войны, на полях кровопролитных сражений вблизи озера Балатон. Покрыла она себя славой и в годы Афганской войны, когда сразу восемь человек гвардейцев-десантников были удостоены звания Героя Советского Союза.
Президент отметил, что высокую боевую выучку, стойкость и мужество белорусские десантники проявили и в наши дни, и не только во время учений, но и, в частности, в январе 2022 года в составе воинского контингента ОДКБ, который был введен на территорию Казахстана по просьбе президента Токаева для урегулирования кризисной ситуации.
Глава государства также считает, что 103-я Витебская отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада — одна из самых боеспособных в Вооруженных Силах Беларуси, а служба в ней особенно почетна.
«Убежден, белорусские десантники и в дальнейшем будут являться образцом чести, верности и отваги в благородном деле служения Отечеству», — заявил Александр Лукашенко.
В завершение глава государства пожелал белорусским десантникам, в том числе и ветеранам ВДВ, крепкого здоровья, мирного неба и успехов в ратном труде на благо страны.
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