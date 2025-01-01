Единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси с 1 января 2025

Агентство уточняет, что договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства смогут заключать только страховщики, постоянного находящиеся в России или Беларуси. Авто также должно иметь регистрацию в Союзном государстве. Тем временем Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.