Единая система автостраховки ОСАГО начала действовать в Беларуси с 1 января 2025

Единая система автострахования ОСАГО начала действовать в Беларуси с 1 января 2025 года, таким образом став актуальной на территории всего Союзного государства. Об этом новшестве пишет БелТА. Новшество будет особенно актуально и поможет водителям авто, которые часто пересекают границу Беларуси и России.
Напомним, ОСАГО — это российский полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При его оформлении как в РФ, так и в Беларуси теперь можно заключить дополнительное соглашение, которое позволит расширить действие документа и на территорию второй страны.
Сообщается, что стоимость расширенного полиса будет рассчитываться по тарифам страны регистрации транспортного средства. Она будет учитываться как дополнительный риск.
Также уточняется, что при ДТП компенсация убытков будет определяться по законодательству той страны (Беларуси или России), где произошло происшествие.
В частности, в Беларуси урегулирование последствий ДТП будет организовано через Белорусское бюро по транспортному страхованию. А для поездок в РФ на личном транспорте белорусам надо оформить отдельный договор страхования «Синяя карта».
Агентство уточняет, что договоры ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства смогут заключать только страховщики, постоянного находящиеся в России или Беларуси. Авто также должно иметь регистрацию в Союзном государстве. Тем временем Минтруда сообщило, что ограничение размера пенсий снято в Беларуси с 1 января 2025 и затронет 110 тысяч продолжающих работать пенсионеров.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил словацкого премьера Роберта Фицо в Брестскую крепость и в Минск и напомнил, как преодолеть конфронтацию.
Также Лукашенко сказал, что будет с Беларусью в 2025 году, напомнив о пути преемственности.
А вот каким был Год Змеи в истории Беларуси: Машеров возглавил БССР, Коваленок полетел в космос, страну накрыл снежный шторм «Хавьер».