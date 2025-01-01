Часть жителей Усолья-Сибирского и Нижнеудинского района остались без света

В Иркутской области произошли перебои с электроснабжением в двух населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
— В селе Алыгджер Нижнеудинского района вышел из строя основной дизельный генератор и задействован резервный. Вопрос ограничения потребления электрической мощности находится под контролем, — говорится в сообщении.
Планируется, что ремонтные работы завершат к 4 января. Также на контроле властей находилось восстановление электроснабжения в Усолье-Сибирском. С 00:00 до 11:00 без электричества были 10 многоквартирных жилых домов и 20 частных. Социально-значимые объекты под отключение не попали. 1 января подача коммунального ресурса была восстановлена.